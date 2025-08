Desenvolve RJ agita a Expo VR

O Fórum Desenvolvimento e Empreendedorismo RJ, iniciou sua jornada por diversas cidades fluminenses com uma edição de sucesso em Volta Redonda, ontem (1º). Realizado no Parque de Exposições da Ilha São João, o evento reuniu moradores da região, autoridades, empreendedores e representantes do setor produtivo, com entrada gratuita e ampla programação ao longo do dia. A secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Fernanda Curdi, destacou a importância da iniciativa ao interiorizar os debates.

"Debater o desenvolvimento econômico no interior do estado, em todas as suas regiões, junto a empreendedores e lideranças locais, é fundamental para reduzir desigualdades regionais, diversificar a economia e construir um futuro próspero e equitativo, criando um ambiente favorável para a geração de renda e o bem-estar da população fluminense. Esta é a nossa grande missão", afirmou.

Realizado pelo jornal O Dia, com patrocínio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, o fórum tem apresentação do programa Desenvolve RJ e propõe um ambiente de diálogo, trocas de experiências e conexão entre empreendedores, representantes do setor produtivo e autoridades. O vice-presidente do Grupo O Dia, Marcos Rezende, ressaltou o papel do jornal na mobilização de iniciativas transformadoras.

"Nosso compromisso é promover conexões que impulsionem o crescimento local. Levar o Fórum a diferentes regiões do estado é uma forma de valorizar o potencial de cada território e estimular soluções concretas para o desenvolvimento", disse.

A abertura oficial do evento foi seguida do Painel "Futuro Sul-Fluminense", às 11h, que promoveu um importante diálogo sobre os avanços promovidos na região e os caminhos para seu crescimento sustentável.

"Reunimos gastronomia, cultura, entretenimento e também uma grande feira de negócios. Gratificante ver um evento dessa qualidade com o apoio do Governo do Estado", disse Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo do RJ.