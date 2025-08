Polícia militar prende traficante envolvido em diversas disputas territoriais

Rio - Policiais militares prenderam, na noite desta sexta-feira (1), o traficante Igor Gomes Matheus, conhecido como Rugal da Serrinha, durante uma abordagem em Tomás Coelho, na Zona Norte do Rio. O bandido é apontado como um dos principais 'homens de guerra' do Terceiro Comando Puro (TCP), responsável por liderar confrontos durante tentativas de expansão territorial em diversos pontos do município.

De acordo com a PM, agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) abordaram um táxi que estava transitando em alta velocidade na Avenida João Ribeiro. No veículo, Rugal estava acompanhado do pai, mulher e filha. O traficante foi detido e encaminhado à 44 DP (Inhaúma).