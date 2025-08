Convivência sem conflitos

O mestrando em design gráfico Gabriel Endson é brasileiro e já mora em Portugal há quase um ano. Apesar dos memes e provocação, o jovem destaca que a relação entre as duas nações é bem amistosa no dia a dia.

"Até hoje, não sofri nenhum preconceito. Existem costumes deles que não estamos acostumados, porém, convivendo, acabo entendendo. As principais zoeiras que acontecem são as diferenças da língua ou das gírias, palavras diferentes e coisas do tipo. O meme da Guiana Brasileira pegou eles legal. Os portugueses ao meu redor lidaram de boa, mas ouvi relatos de que a muitos não curtiram", explicou.