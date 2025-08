Meme agita Portugal

Nos últimos meses, viralizaram nas redes sociais vídeos de brasileiros que viajam ou moram em Portugal chamando o país europeu de Guiana Brasileira. Com mapas alterados, nomes inventados para cidades portuguesas e até bandeira nova (com o lema 'Ordem e Bacalhau'), o meme virou febre e reacendeu aquela mistura de orgulho, deboche e caos criativo que só o Brasil sabe fazer online.

A treta internacional começou no início deste ano, quando o Barcelona anunciou a contratação da jogadora portuguesa Kika Nazareth usando a expressão "fala, galera!". Só que o pessoal de Portugal não curtiu muito o jeitinho brasileiro na legenda e começou a reclamar.

Foi o suficiente pra internet brasileira fazer o que sabe melhor: responder com meme e zoeira. A ideia era simples: se Portugal se incomoda com a brasileirada, então agora Portugal é Brasil também. E assim nasceu a lendária 'Guiana Brasileira'.

Além do 'rebatismo' do país, os brasileiros também foram dando nomes aos povoados portugueses, ou melhor, da Guiana Brasileira, como Rio de Fevereiro, Recife de Lisboa, Pernambuco em Pé, Salvador do Norte, Faixa de Gajos e Mato Grosso do Norte.