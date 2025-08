Confronto entre PMs e criminosos deixa dois mortos e causa interdição na Linha Amarela

Dois suspeitos morreram após um tiroteio com policiais militares na tarde deste sábado (2), nas proximidades de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. A troca de tiros provocou a interrupção temporária da Linha Amarela, altura do Complexo da Maré. Durante a ação, um policial teve o colete à prova de balas atingido, mas não ficou ferido.

fotogaleria

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e do 22º BPM (Maré) foram mobilizadas para verificar uma denúncia de arrastão na região. Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos a tiros por criminosos, dando início ao confronto.



Os suspeitos baleados foram levados ao Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiram. Com eles, os policiais apreenderam uma pistola, munições, um bloqueador de sinal GPS, três celulares e um carro. Outros membros do grupo conseguiram escapar em direção à comunidade Vila do João.



Pouco depois do tiroteio, um motociclista suspeito de atuar como batedor da quadrilha foi detido e levado à 21ª DP (Bonsucesso), junto com o material apreendido. A presença policial permanece reforçada na área.



Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR-Rio), por volta das 16h, duas faixas da Linha Amarela, no sentido Fundão, já estavam liberadas.