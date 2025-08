Direto das redes para as festas

A transição do TikTok para o mundo real acontece de forma quase automática. Uma música viral na internet logo ganha versões remixadas por DJs locais e passa a figurar nas playlists de festas, academias e até festas de formatura.

Um dos motivos do crescimento vertiginoso do funk MTG é sua acessibilidade. Qualquer jovem com um computador ou celular pode criar uma montagem, publicar no YouTube ou TikTok e, com um pouco de sorte (e muitos compartilhamentos), virar hit.

"O que antes era visto como coisa de 'caixa de som de rua' virou febre entre os jovens. Hoje em dia, se você não tocar uma montagem dessas numa festa, a galera pede. É o som brasileiro com a adição da favela feito do jeito que a gente gosta", comenta do DJ Swag do Complexo.