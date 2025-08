Pintor morto por linha chilena voltava de campeonato de futebol do filho

Rio - O pintor Jorge Luiz da Silva, de 38 anos, voltava para casa com a companheira na garupa quando morreu após ser atingido no pescoço por uma linha chilena na via Light, na altura de Nilópolis, na Baixada Fluminense, na tarde deste domingo (4).



Na ocasião, o casal tinha acabado de assistir a um campeonato de futebol de um dos filhos. Segundo uma familiar, a mulher está muito abalada. "Hoje minha família está de luto por conta dessa linha chilena", lamentou.



Nas redes sociais, amigos também lamentaram a morte. "Meu grande amigo Jorge, se foi por pura imprudência e irresponsabilidade, cadeia para quem vende e quem usa. Estou revoltado", disse um colega. "Rapaz bom, trabalhador. Tinha um filho pequeno. Descanse em paz", afirmou outro.

Morador do Cabuçu, em Nova Iguaçu, Jorge deixa três filhos. Até o momento, não há informações sobre o enterro.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 53ª DP (Mesquita) e a perícia realizada no local. Agentes realizam diligências para apurar os fatos.