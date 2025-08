Novos focos de incêndio aparecem no Parque Estadual da Pedra Branca

Rio - Novos focos de incêndio foram registrados na manhã desta segunda-feira (4) no Parque Estadual da Pedra Branca, na Zona Oeste. Neste domingo (3), o local foi atingido por chamas que tomaram a parte alta da mata. O Instituto Estadual do Meio Ambiente (Inea) investiga a causa do fogo.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi encerrada às 21h26 de domingo, após o fogo ser controlado, e não há mais agentes da corporação no local. O acionamento ocorreu por volta das 16h30.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram que as chamas se aproximaram das casas na Rua Olímpia Esteves, em Padre Miguel. O fogo estava tomando a mata próximo à torres de alta tensão.

Incêndio no Parque Estadual da Pedra Branca já atinge a favela do 777 em Padre Miguel. Rio de Janeiro, Brasil. pic.twitter.com/hk8poVqEr7 — news and ufology (@newsandufology) August 4, 2025