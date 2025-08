Filha de youtuber morre ao cair na piscina enquanto pai fazia live

O influenciador digital Renato Tsukasa, conhecido como Fanho RP, usou as redes sociais para lamentar a morte trágica de sua filha de apenas 3 anos, Giulia, que se afogou na piscina de casa. A menina teria pulado a grade de proteção enquanto o pai transmitia uma live. Ela teve uma parada cardíaca e chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu.

Fanho RP, que produz conteúdo gamer, fazia uma transmissão ao vivo de gameplay quando tudo aconteceu. Após o grito da sogra, deixou a câmera ligada e se ausentou. Ao retornar, visivelmente abalado, confirmou a morte da filha aos prantos.

Em seguida, deixou um recado nos stories do Instagram em que resumia o que aconteceu: "Minha filhinha Giulia faleceu hoje. Infelizmente, ela pulou a grade que cerca a piscina enquanto eu trabalhava. Minha sogra não viu o momento que ela pulou, mas quando viu ela na piscina gritou e eu corri lá... Quando eu cheguei na piscina, ela já estava desmaiada. Tentei reanimar, mas não consegui. Levamos ao hospital, mais não conseguiram tirar ela da parada cardíaca devido ao afogamento".

Nos vídeos publicados por Fanho, era possível ver que realmente toda a área da piscina era cercada com proteção para crianças. Antes do ocorrido, ele chegou a publicar um vídeo em lágrimas enquanto estava no hospital aguardando notícias da filha. O caso aconteceu na última quinta-feira (31).

Juliana Ramos, mãe da menina, que também produz conteúdo relacionado a jogos eletrônicos, compartilhou alguns textos de despedida e lamentou a perda da menina.



"Esse sorriso vou carregar para sempre. Mãe te ama tanto, filha. Você era o meu mundo todinho e essa culpa vou carregar para sempre comigo. Perdão por falhar com você", disse. "Mamãe abriu os olhos esperando que tudo fosse um pesadelo e você tivesse aqui na cama com a gente, como sempre, mas tudo que encontrei foi sua bonequinha ali do lado, me esperando", escreveu.

Além de Giulia, o casal tem outros dois filhos.

O influenciador ainda divulgou o último vídeo gravado ao lado da filha. "Essa imagem que vai ficar comigo. Dela sorrindo, correndo por aí e gritando 'yaa yaa' pra dizer 'tchau tchau'", escreveu.