Moraes decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro 

Rio - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (47) que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpra prisão domiciliar. A decisão foi tomada com base no descumprimento de medidas cautelares, já que Bolsonaro teria divulgado conteúdos por meio das redes sociais de seus filhos.

Com a nova medida, Bolsonaro está impedido de receber visitas, exceto de seus advogados, e também não poderá utilizar celulares — nem os próprios, nem os de outras pessoas. Permanecem em vigor as restrições que o proíbem de se comunicar com embaixadores, autoridades estrangeiras e demais réus ou investigados nos processos relacionados à tentativa de golpe, obstrução de Justiça e uso indevido das redes sociais.

A decisão de Moraes inclui ainda a autorização para busca e apreensão na residência do ex-presidente, localizada em Brasília.

Ontem (3), durante os atos de apoio realizados em todo o país, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou um vídeo em suas redes sociais com a manifestação do ex-presidente.

Na decisão, o ministro voltou a frisar que "a Justiça é cega, mas não é tola e não permitirá que um réu a faça de tola achando que ficará impune por ter poder político e econômico". Ainda segundo Moraes, a justiça é igual para todos e que o réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez.