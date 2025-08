Andressa Urach relembra sexo com Léo Santana: 'Grandão'

Conhecida por sua trajetória polêmica e por declarações impactantes, a criadora de conteúdo adulto Andressa Urach voltou aos holofotes ao relembrar casos com celebridades. Em entrevista recente ao programa Superpop, da RedeTV!, ela mencionou, entre outros nomes, o cantor Leo Santana, com quem garante ter se relacionado.

Durante a conversa com Luciana Gimenez, Andressa afirmou que o envolvimento com Leo ocorreu em uma fase em que ambos estavam solteiros. Bem-humorada, não economizou nos elogios ao artista: “Ele me deixou com dor, tive que tomar Buscopan. Aquele ali mexeu com meu útero. Grandão em todos os sentidos. Olha, eu admiro a esposa dele. Essa mulher aguenta mesmo”, comentou, arrancando risadas.



Além de Leo Santana, Urach citou outras figuras conhecidas do público. Sobre Gusttavo Lima, por exemplo, disse que ele era “gostoso, animado, maravilhoso”. Já ao falar do ator Cauã Reymond, foi ainda mais enfática: “Delicioso, bonito, nosso brasileiro, tudo de bom”.



A ex-participante de A Fazenda também voltou a tocar no assunto que a projetou amplamente na mídia: o suposto encontro íntimo com Cristiano Ronaldo, em 2013. Segundo ela, o jogador português foi uma de suas melhores experiências. “Perfeito em cada detalhe. Deus desenhou ele. Cheirosinho, depilado, branquinho, educadíssimo… Um homem maravilhoso”, descreveu.