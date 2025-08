'Problemas vão acontecer', diz Paes

Apesar dos problemas enfrentados no Terminal Gentileza, na Central do Brasil, os passageiros pareciam embarcar sem dificuldade. No início da tarde, uma equipe do MEIA HORA também esteve no posto de atendimento do Engenho de Dentro, na Zona Norte, onde foi encontrada grande movimentação de usuários.

Nas redes sociais, pouco antes das 6h, o prefeito Eduardo Paes e o vice Eduardo Cavaliere estiveram no Centro de Operações Rio acompanhando a situação. Segundo Paes, o uso do cartão "está caminhando bem, com um probleminha aqui e ali."

"Sempre lembrando que o foco é a prefeitura ter controle sobre esse sistema, não é um capricho, é para interromper um ciclo, problemas vão acontecer, mas estamos prontos para ajudar", disse.

Já Cavaliere reforçou que os validadores estão funcionando normalmente. "A grande novidade são todas as recargas feitas, vida funcionando, cariocas tocando a vida, estações BRT, linhas de ônibus, na Zona Norte e Zona Oeste fluindo normalmente", concluiu.