Saiba onde e como utilizar o Riocard

Os usuários do Bilhete Único Intermunicipal (BUI) e da Tarifa Social continuarão utilizando o Riocard para garantir os benefícios estaduais — como a tarifa reduzida de R$ 5 no metrô. Esses passageiros devem usar validadores do Riocard nos transportes intermunicipais e municipais. Para o Bilhete Único Intermunicipal, o Riocard continuará sendo utilizado nos transportes municipais, em seus próprios validadores, por quem tem acesso ao benefício. Para deslocamentos que não envolvem integração e que exigem um pagamento separado, será necessário utilizar dois cartões: o Riocard para os modais estaduais e o Jaé para o sistema municipal.