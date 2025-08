Relembre o caso

Jorge e Jaqueline estavam voltando para casa após assistir a um campeonato de futebol de um dos filhos, de 8 anos, que presenciou o caso. Amigos do casal estavam em outros veículos, logo atrás do pintor, com a criança. A vítima foi surpreendida pela linha chilena, que atingiu seu pescoço. Jorge perdeu uma quantidade grande de sangue enquanto amigos tentavam contatar uma ambulância para socorrê-lo. Para evitar que vissem a cena, a mulher e o filho foram levados para um outro ponto da via. O grupo chegou a encontrar a linha de pipa que arrebentou no impacto com o motociclista. O caso é investigado pela 53ª DP (Mesquita).