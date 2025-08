'Ele era 100% família, paizão'

Ex-professor de futebol do filho de Jorge, Antônio Oscar contou que o pintor era um pai atencioso e estava feliz porque o menino estava em processo de mudança para a escolinha do Vasco. "O Jorge era muito presente, não faltava aos treinos quando o trabalho deixava. A mãe também era muito presente. Estava sempre lá nos jogos, nos campeonatos. Ele era uma pessoa 100% família, um paizão. Eu já soltei muita pipa e não tinha isso de linha chilena. Acho que essa facilidade no intuito de cortar a pipa do outro se excedeu. Uma linha está tirando a vida de muita gente", lamentou.