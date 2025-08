Nas redes sociais, amigos e parentes protestaram

Segundo uma familiar de Jorge, a esposa dele está completamente abalada. "Minha família está de luto por conta dessa linha chilena", lamentou.

Nas redes sociais, amigos também se manifestaram. "Meu grande amigo Jorge, se foi por pura imprudência e irresponsabilidade, cadeia para quem vende e quem usa. Estou revoltado", disse um colega. "Rapaz bom, trabalhador. Tinha um filho pequeno. Descanse em paz", afirmou outro.

Linha chilena é proibida

No estado do Rio e em outros locais do Brasil, a venda, o uso, o porte e a posse da linha chilena ou do cerol são considerados crime. A pena é de três meses a um ano de prisão. O material é até quatro vezes mais perigoso que o cerol.