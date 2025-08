Do Nordeste pro Alemão

O Disque Denúncia divulgou, ontem, cartaz para auxiliar nas buscas dos criminosos Kayo Nascimento de Magalhães, conhecido por '99', 'Cabra' ou 'Rafinha', 25 anos e José Emerson da Silva, o 'Nem Capenga', de 41. Ambos são ligados ao Comando Vermelho (CV), que atua em Alagoas, e estariam escondidos no Complexo do Alemão.

Segundo investigações, os dois estão sob a proteção do traficante Luciano Martiniano da Silva, o 'Pezão', chefe do tráfico da comunidade. Eles são considerados peças-chave na expansão das ações da facção em Alagoas, com atuação direta no planejamento de execuções, tráfico de drogas e articulação de ataques a grupos rivais naquele estado.

Kayo controla o crime organizado em Rio Largo, Satuba, Santa Luzia do Norte, na Região Metropolitana, e na capital Maceió. José Emerson, foragido da justiça desde 2016, controla o tráfico de drogas nas regiões da Cambona, Levada e Vila Brejal, em Maceió.

Contra os dois constam sete mandados de prisão por crimes de tráfico de drogas, homicídio, lesão corporal e latrocínio. Quem tiver informações sobre sobre a localização da dupla pode denunciar na Central de atendimento (021) 2253 1177 ou 0300-253-1177, no WhatsApp Anonimizado: (021) - 2253-1177 ou aplicativo: Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.