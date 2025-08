Adesão ao Jaé: sistema registra mais de 2 milhões de embarques em um dia

Rio - O primeiro dia útil de operação exclusiva com o cartão digital Jaé, nesta segunda-feira (4), registrou 2,08 milhões de embarques realizados até as 18h, o que representa 81% de todos os passageiros transportados no sistema municipal. Para efeito de comparação, na segunda-feira anterior (28), o número de embarques com o Jaé foi de 816 mil — o que indica um crescimento de 155% na adesão ao novo modelo de bilhetagem.

Durante o último fim de semana, nos dias 2 e 3 de agosto, quando o sistema também operou exclusivamente com o Jaé, foram computados aproximadamente 2 milhões de embarques — o dobro do registrado no fim de semana anterior. Destes, 75% das viagens foram quitadas com o novo cartão. O uso do vale-transporte também teve um salto expressivo, passando de 140 mil para 654 mil embarques, um aumento de 370%. Além disso, o MetrôRio começou a aceitar o Jaé, contabilizando mais de 30 mil viagens somente no fim de semana.



A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) reforçou que segue monitorando a operação para garantir que o serviço funcione adequadamente e atenda bem à população. Passageiros ainda não cadastrados podem solicitar o cartão pelo aplicativo ou em um dos 18 postos presenciais espalhados pela cidade.



Idosos a partir de 65 anos que ainda não solicitaram o Jaé podem embarcar apresentando apenas um documento oficial com foto. Através do aplicativo, também é possível utilizar o sistema por meio de QR Code de forma imediata. Além disso, quem tem 65 anos ou mais está isento da taxa de R$ 7,95 para receber o cartão em casa.



Os postos de atendimento continuam funcionando de segunda a sábado, das 7h às 19h.