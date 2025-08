Rico Melquiades revela harmonização peniana e reação inusitada da avó viraliza

Rico Melquiades surpreendeu os seguidores ao revelar que realizou uma harmonização peniana. Nesta segunda-feira (4), o influenciador usou seus Stories no Instagram para mostrar a reação inusitada da avó, Laura Alzira, ao ver o resultado do procedimento estético.

De acordo com Rico, a intervenção aumentou o tamanho de seu pênis em três centímetros. Ao conferir a novidade, dona Alzira ficou visivelmente chocada e expressou seu espanto de forma espontânea: “Eita que lapa de rol* da desgraça, minha gente. Para que um gay com a lapa de rol* deste tamanho? Pelo amor de Deus, vai servir para quê? Rapaz!”, exclamou ela, levando as mãos ao rosto em sinal de surpresa. “E está mole”, comentou Rico, deixando a avó ainda mais assustada.



No domingo (3), o campeão da 13ª edição de A Fazenda já havia contado aos fãs que se submeteu ao procedimento, detalhando que ele visa aumentar a espessura peniana e pode proporcionar de um a quatro centímetros a mais de comprimento. “No meu caso, ganhei três centímetros. Gente, não virei nenhum Kid Bengala, pelo amor de Deus. É só para ficar mais bonito mesmo”, explicou ele, acrescentando que foi usada uma substância temporária no preenchimento.



Rico também relatou que, embora a harmonização seja feita normalmente com anestesia local e sem dor, ele precisou de anestesia geral porque aproveitou para realizar outros procedimentos estéticos, que pretende revelar ao longo da semana.



Ainda nesta segunda, o influenciador desabafou que algumas pessoas estariam tentando comprar do médico fotos do antes e depois do procedimento. “Eu sei que não sou nenhum Reynaldo Gianecchini, mas tem gente mandando mensagens para o Instagram do meu médico oferecendo dinheiro para ver meu pinto. Ele não vai mostrar. Não fiquem oferecendo dinheiro. Isso não é certo, é antiético”, criticou.



A harmonização peniana tem se popularizado entre homens em busca de mudanças estéticas. No ano passado, por exemplo, Esdras de Souza, marido da cantora Gretchen, também realizou o procedimento, chamando atenção para a técnica de preenchimento íntimo.