Mais de 4 mil vagas de empregos e estágios no estado do Rio

Rio - O estado do Rio de Janeiro está oferecendo mais de 4 mil oportunidades para quem busca uma colocação no mercado de trabalho. As vagas disponíveis abrangem empregos formais, estágios e programas de jovem aprendiz, voltados a profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade.



As chances contemplam tanto quem ainda não possui experiência registrada em carteira quanto pessoas com deficiência (PCDs). Entre os setores com maior número de vagas estão os de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.



Setrab



A Secretaria de Trabalho e Renda divulga, esta semana, 915 oportunidades de emprego formal no Rio de Janeiro. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.

Os maiores salários, para os cargos de jornalista e motorista de ônibus urbano, chegam a R$ 4.554, nos bairros Centro e Penha. Para a função de jornalista, é exigido Ensino Superior completo e experiência anterior. Já para a função de motorista urbano, é necessário apenas o Ensino Fundamental incompleto, e não há exigência de experiência prévia. Todas essas vagas são para a região Metropolitana.

Na mesma região, existem salários de até R$ 3.036 para ajudante de cozinha na Barra da Tijuca, vidraceiro em Jacarepaguá e atendente de lanchonete em Botafogo.

Foram captadas ainda 184 vagas exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD), com salários de até R$ 3.036, para diferentes níveis de escolaridades, com experiência ou não.



No Médio Paraíba, foram captadas 40 oportunidades nas cidades de Valença e Volta Redonda, com remuneração média de um salário mínimo.

Já na região Serrana, todas as 170 ofertas de emprego são para o bairro de Várzea, na cidade de Teresópolis. Há oportunidades para quem possui experiência como subgerente de loja. Uma das vagas, com exigência de Ensino Superior completo, oferece salário de R$ 3.036. Na mesma região a remuneração média varia de um a dois salários mínimos, para funções como as de garçom, jardineiro, porteiro e fiscal de loja.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no site.

SMTE

A Prefeitura do Rio divulga, esta semana, 1.128 vagas de emprego abertas. Destas, 137 são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência.

Nesta semana, há uma vaga para adestrador de animais na Ilha do Governador. Não precisa ter experiência, apenas o ensino médio completo. O salário é de R$ 1.518. Na lista, tem ainda 144 oportunidades para quem quer trabalhar em loja; 60 para motorista e ajudante; 45 para açougueiro e auxiliar; 15 para auxiliar de enfermagem; 2 para engenheiro de produção, entre muitas outras oportunidades.



Para pessoas com deficiência, há 69 vagas para atendente de loja; 17 para auxiliar de serviços gerais; 14 para mecânico de refrigeração; 9 para eletricista de manutenção; 3 para promotor de vendas, entre outras vagas.



Para quem está em busca de estágio, há vagas para quem está cursando Administração (8); Pedagogia (4); Engenharia (4); Ciências Contábeis (2); Marketing (2); Ciência da Computação (2); Gestão de Recursos Humanos (2); Arquitetura (1); Turismo (1); Comunicação (1); Publicidade (1); Direito (1); Nutrição (1); Técnico em Eletrônica (1); Tecnologia da Informação (1); Técnico em Química (1).

CIEE



O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.518 oportunidades de estágio, sendo 686 para o ensino superior. Os interessados devem acessar o site.

No Rio de Janeiro, são 363 vagas divididas entre as áreas de Administração (146), Arquitetura e Urbanismo (8), Artes (1), Comunicação (3), Construção Civil (8), Contabilidade (22), Design (3), Direito (37), Economia (2), Elétrica/Eletrônica (2), Enfermagem (1), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (1), Estética (2), Farmácia (1), Gastronomia (2), Hotelaria (1), Informática (44), Letras (3), Marketing (12), Meio Ambiente (1), Nutrição (2), Pedagogia (46), Produção Mecânica (3), Psicologia (9) e Química (2).

Em Barra Mansa, há 36 oportunidades em Administração (5), Comunicação (2), Contabilidade (2), Direito (1), Informática (2), Pedagogia (22), Recursos Humanos (1) e Transportes (1).



Em Resende, são 36 vagas em Administração (5), Comunicação (2), Contabilidade (2), Direito (1), Informática (2), Pedagogia (22), Recursos Humanos (1) e Transportes (1).



Em Campos, há 23 oportunidades em Administração (18), Direito (1), Farmácia (3) e Pedagogia (1).

Em Macaé, são 50 vagas em Administração (19), Comunicação (2), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Direito (7), Enfermagem (1), Gastronomia (1), Informática (7), Marketing (1), Pedagogia (7), Produção Mecânica (1) e Veterinária (2).



Em Niterói, há 42 oportunidades em Administração (28), Contabilidade (4), Design (1), Direito (1), Estética (1), Gastronomia (1), Marketing (3) e Pedagogia (3).

Em Nova Friburgo, são 21 vagas em Administração (6), Comunicação (1), Direito (1), Marketing (1), Pedagogia (11) e Psicologia (1).



Em Nova Iguaçu, há 18 oportunidades em Administração (6), Contabilidade (1), Design (2), Direito (2), Educação Física (1), Engenharia Ambiental (2), Engenharia de Produção (1), Marketing (1), Pedagogia (1) e Química (1).



Em Duque de Caxias, são dez vagas em Administração (8), Pedagogia (1) e Produção Mecânica (1).

Em Petrópolis, há 64 oportunidades em Administração (6), Comunicação (1), Contabilidade (4), Engenharia Civil (2), Hotelaria (2) e Pedagogia (49).



Em Três Rios, são quatro vagas em Administração (1), Direito (1), Marketing (1) e Pedagogia (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 832 vagas.



No Rio de Janeiro, são 246 vagas para Aprendiz, 111 para Ensino Médio, 14 para Técnico em Administração, duas para Técnico em Construção Civil, quatro para Técnico em Elétrica/Eletrônica, uma para Técnico em Farmácia, uma para Técnico em Mecânica, oito para Técnico em Saúde e uma para Técnico em Segurança.

Em Barra Mansa, são 38 vagas para Aprendiz e sete para Ensino Médio.



Em Resende, são duas vagas para Aprendiz, dez para Ensino Médio e duas para Técnico em Indústria.

Em Campos, são dez vagas para Aprendiz, 15 para Ensino Médio, quatro para Técnico em Administração, duas para Técnico em Informática, uma para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Química.

Em Macaé, são 51 vagas para Aprendiz, dez para Ensino Médio, três para Técnico em Administração, três para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Saúde.



Em Niterói, são 141 vagas para Aprendiz, 34 para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e uma para Técnico em Construção Civil.



Em Nova Friburgo, são 17 vagas para Aprendiz e quatro para Ensino Médio.



Em Nova Iguaçu, são 38 vagas para Aprendiz, seis para Ensino Médio, quatro para Técnico em Administração, duas para Técnico em Informática e uma para Técnico em Saúde.



Em Duque de Caxias, são seis vagas para Aprendiz, 13 para Ensino Médio e três para Técnico em Administração.



Em Petrópolis, são seis vagas para Aprendiz e quatro para Ensino Médio.



Em Três Rios, são três vagas para Aprendiz. Já em Teresópolis, há uma vaga para Aprendiz.



Vale



A Vale abriu, na última quarta-feira (30), as inscrições para o Programa de Estágio 2025. Para o Rio de Janeiro serão mais de 30 vagas distribuídas pelas cidades do Rio de Janeiro, Itaguaí e Mangaratiba.



Com início previsto para novembro, o programa é voltado a estudantes do ensino superior que tenham previsão de formatura entre dezembro de 2026 e dezembro de 2028. As vagas são para as áreas de Engenharias, Administração, Contabilidade, Comunicação e Tecnologia da Informação. Há oportunidades nos formatos presencial e híbrido, com carga horária de 6 horas diárias.



As inscrições vão até dia 04 de setembro. Para se candidatar, basta acessar o site da Vale.

Fundação Mudes



A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 262 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.



As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (6), ciências contábeis (7) e economia (3). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 17 vagas.



Há chances para estágio, são 207 no total e também 10 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 101 vagas. Sendo técnico em administração (30) e técnico em mecânica (9). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 28 oportunidades.

Para se candidatar, basta acessar o site da Fundação.



Vivo



O Programa Jovem Aprendiz da Vivo 2025 está com um novo processo seletivo aberto. Para o Rio de Janeiro, serão disponibilizadas 3 vagas. Todas as oportunidades são elegíveis a pessoas com deficiência. O processo será 100% digital, e os interessados precisam ter entre 14 e 21 anos, além de estar matriculados ou ter concluído o ensino médio regular.



O programa tem duração de 12 a 14 meses. Interessados têm até o dia 29 de agosto para se inscrever pelo link. Os selecionados serão admitidos a partir de novembro de 2025.