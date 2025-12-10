'TV não liga, micro-ondas parou e adega morreu': moradora relata falta de luz em SP

Moradora de uma região nobre da capital, em um edifício próximo do metrô da Vila Madalena, a servidora pública Bárbara Casini teve sua rotina alterada pela ventania que castigou São Paulo nesta quarta-feira, 10. Desde as 3h30 da manhã até o momento em que falou com a reportagem, às 14h desta quarta, o apartamento em que mora com o marido e duas crianças estava com a energia em meia fase.

"Minha TV não liga, o micro-ondas parou e não consegui fazer o almoço, e acho que minha adega morreu de vez", disse.

A Enel, responsável pela distribuição da energia diz que a área de distribuição foi afetada por fortes rajadas de vento desde a madrugada e que equipes estão mobilizadas para restabelecer o fornecimento aos clientes afetados.

Vento forte: "nem dá para abrir as janelas"

Quando falta uma das fases elétricas, causando a queda de tensão (meia fase), equipamentos com motor, como geladeiras, ar condicionado e micro-ondas, podem queimar.

"Por volta das 3h30 da manhã acordei assustada com o barulho do que pareceu a explosão de um transformador. Desde então os aparelhos elétricos não funcionam. Só temos o chuveiro porque é a gás. Embaixo do prédio, a academia 24 horas e o Pão de Açúcar (mercado) estão sem energia", diz.

Barbara abriu o chamado na Enel logo de manhã, assim como outros moradores do edifício, que fica na rua Paulistânia.

"Mandaram um e-mail dizendo que o problema é o vento. De fato, moro no 18º andar e, devido à força do vento, nem dá para abrir as janelas. Mas o problema de energia aqui é direto. Estão saindo muitos prédios na região e parece que a infraestrutura não acompanha", disse.