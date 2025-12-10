São Paulo enfrenta ventos de quase 100 km/h nesta quarta-feira

A cidade de São Paulo sofreu com rajadas de ventos muito fortes ao longo desta quarta-feira (10).

A ventania foi registrada também em outras regiões da cidade. No Aeroporto de Congonhas, zona sul, houve rajadas que chegaram a 96,3 km/h, ao meio-dia. Em Santana, zona norte, os ventos atingiram 81,2 km/h.

Outras cidades do estado de São Paulo sofreram igualmente com a intensidade dos ventos. No litoral, Bertioga teve rajadas de 91,1 km/h e Santos foi atingida por ventanias de 83,3 km/h.

Guarulhos, na Grande São Paulo, sofreu com ventos a 77,8 km/h.

No interior do estado, Campinas foi atingida por rajadas de até 77,7 km/h.

Toda essa ventania foi responsável por mais de 514 chamados para quedas de árvores e deixou mais de 2 milhões de clientes sem energia na região metropolitana de São Paulo, segundo a concessionária Enel.

A prefeitura de São Paulo teve de fechar todos os parques da cidade.

Até o momento não houve registro de mortes no estado.