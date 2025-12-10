Aeroporto de Congonhas tem mais de 120 voos cancelados por conta de rajadas de vento

Os fortes ventos que atingem a cidade de São Paulo desde a madrugada desta quarta-feira, 10, geraram transtornos no Aeroporto Internacional de Congonhas. Até as 17h30, 121 voos tinham sido cancelados pelas companhias aéreas, sendo 50 chegadas e 71 partidas, segundo a concessionária Aena. As rajadas de vento na região do aeroporto ultrapassaram os 95 km/h.

A situação escalou entre a manhã e a tarde desta quarta-feira, 10. Uma nota da Aena divulgada durante a manhã mostrava que 10 voos tinham sido alternados para outros aeroportos, além de cinco cancelamentos. Tanto pela manhã quanto nesta tarde, o aeroporto continua aberto para pousos e decolagens.

Segundo a concessionária, além dos voos cancelados por decisão das companhias aéreas, seja pela ventania ou por remanejamento da malha aérea, também houve casos motivados por determinação do controle de tráfego aéreo.

"A Aena recomenda que os passageiros com viagens programadas entrem em contato com as companhias aéreas para saber a situação do seu voo", informou.

Diante da situação, passageiros se aglomeram pelos saguões do aeroporto e em filas procurando atendimento das companhias. Nas redes sociais, diversos usuários que estão no aeroporto registram reclamações.

"Simplesmente nenhum avião pousa ou decola em Congonhas por conta do vento. Bizarro o quão cheio tá isso", publicou um perfil. "Nem em caravana eu passei tanto perrengue quanto hoje [quarta-feira]. O que acontece no Aeroporto de Congonhas hoje beira o inacreditável", afirmou outro usuário, na rede social X (antigo Twitter).

Ventania e falta de luz

As fortes rajadas de vento na cidade de São Paulo e na Região Metropolitana provocaram a queda de energia para mais de 2 milhões de clientes atendidos pela Enel Distribuição São Paulo. O vendaval também derrubou árvores e complicou a operação nas Linhas 10 - Turquesa e 11 - Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Por medida de segurança, os parques e outros equipamentos culturais foram fechados. Segundo a Defesa Civil, nesta quarta as maiores rajadas de vento na cidade de São Paulo chegaram a 98 km/h. O fenômeno climático é provocado pela passagem de um ciclone extratropical pelo Sul do País.