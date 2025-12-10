Polícia prende suspeito conhecido como 'Neymar do PCC' em delivery do tráfico em SP

Ao menos oito pessoas foram presas nesta quarta-feira, 10, no âmbito da Operação Teia Central, focada em desbaratar um esquema de "delivery do crime" no centro de São Paulo. Todos foram presos em flagrante após serem encontrados com droga, segundo a Polícia Civil.

Entre eles, está um homem identificado como Renilson Lopes, de 29 anos, conhecido como "R10", um dos apelidos que marcou a carreira do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho.

Ele teria substituído Michael da Silva, 42 anos, criminoso conhecido como "Neymar do PCC (Primeiro Comando da Capital)" em esquema de delivery de tráfico de drogas no centro da capital paulista. As defesas de ambos não foram localizadas.

A investigação que resultou na operação desta quarta teve início há seis meses, segundo o delegado Luís Carlos Silva Santos, titular do 3º Distrito Policial.

"Foi identificado um indivíduo de apelido 'R10', que assumiu a função no lugar de um outro criminoso, que está preso em (Presidente) Venceslau, conhecido como Neymar do PCC", afirmou.

De acordo com o delegado, os dois foram peças centrais na criação de um "esquema sofisticado de entrega de droga por sistema de delivery".

"Ele (R10) criou várias empresas de fachada para poder movimentar o dinheiro dessa atividade criminosa", disse o delegado. Ao menos nove suspeitos de integrar o esquema foram identificados.

Na operação desencadeada nesta quarta, além das prisões em flagrante, foram apreendidos ainda seis carros de luxo e vários celulares, que ainda vão passar por averiguação, segundo informações preliminares.

Além disso, houve a apreensão de mais R$ 9 milhões que estavam em contas de nomes possivelmente relacionados ao esquema.

O homem conhecido como R10, apontado como líder do esquema, foi preso em um imóvel no centro. A polícia aponta que, além da região, o esquema também se estendia para a zona sul da cidade. As investigações prosseguem.