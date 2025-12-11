Suspeito morto

Um confronto entre policiais militares, policiais civis e suspeitos terminou com um morto e seis baleados, na madrugada de ontem, em Irajá, na Zona Norte. Entre os feridos estão duas pessoas atingidas por balas perdidas.

De acordo com a Polícia Militar, agentes receberam informações de que traficantes do Complexo da Penha, vinculados ao Comando Vermelho (CV), se deslocavam em direção à comunidade Para-Pedro, em Colégio, dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), para entrar em disputa com os rivais.

Diante do apurado, em uma ação integrada entre o 16º BPM (Olaria), a 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) e a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), um cerco foi montado na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura da Estrada Coronel Vieira, em Irajá, interceptando o grupo antes que o conflito se iniciasse.

A PM destacou que os criminosos atiraram contra os agentes durante a tentativa de abordagem, gerando um confronto. Cinco suspeitos foram atingidos, socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde um deles não resistiu aos ferimentos.

Os outros quatro são João Pedro Machado da Silva, Pedro Jordan Aquino Moura, Pedro Lucas Ferreira Queiroz e um adolescente. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que todos possuem quadro estável. Eles estão sob custódia na unidade.

Foram apreendidos dois fuzis, duas pistolas, quatro carregadores de fuzil, dois carregadores de pistola, um rádio transmissor, um veículo e munições.