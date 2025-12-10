Wagner Moura está entre as melhores atuações do ano, segundo revistas americanas

A atuação de Wagner Moura em O Agente Secreto foi considerada uma das melhores do ano pelo The New York Times e pelo The Hollywood Reporter. O ator brasileiro aparece ao lado de nomes como Timothée Chalamet, Emma Stone e Stellan Skarsgard.

No The New York Times, Moura figura entre os 10 melhores atores da temporada. Liam Neeson, Jessie Buckley e Jacob Elordi também aparecem na lista.

"Quanto mais velho fico, mais me esforço para incorporar cada vez mais de mim ao personagem. É como compartilhar algo sobre mim, algo em que acredito. Sou uma pessoa muito política e, claro, isso se manifesta nas coisas que faço. Arte e política estão intimamente ligadas", declarou o ator à publicação.

O jornal americano voltou a citar o ator em uma segunda matéria, veiculada nesta quarta-feira, 10. Essa, intitulada The Best, Craziest, Scuzziest Film Performances of 2025 (as melhores, mais loucas e mais bizarras performances cinematográficas de 2025, na tradução), menciona Moura como "a melhor atuação em três movimentos".

"Em se tratando de filmes de perseguição, este é em câmera lenta, desenrolando-se em um ritmo surrealista que permite a Moura captar cada peculiaridade humana, cada instante de estranheza", avalia o NYT. "Tudo o que Moura faz nesse desmonte é receber informações. Mas observá-lo absorver e processar essas informações é o mais próximo que a atuação chega de uma arte em time-lapse".

A atriz Tânia Maria, que interpreta Dona Sebastiana em O Agente Secreto, também conquistou um título na lista: o de "melhor atuação de cigarro".

"O único cigarro que a vemos fumar é durante a cena inicial. Mas ela anuncia que tem fumado há 60 dos seus 77 anos", escreve o crítico Wesley Morris. "Que poderosa metáfora para sua trajetória pelo mundo. Maria praticamente não tem créditos em filmes, mas tem tudo o que se espera de uma pessoa diante das câmeras: toda a vida que ela já viveu".

Já o The Hollywood Reporter incluiu Wagner Moura entre as 25 melhores atuações do ano, em lista também divulgada nesta quarta, 10. Para o veículo especializado em cinema, Moura faz "um retorno triunfal ao cinema de língua portuguesa" no papel escrito especialmente para ele pelo diretor Kleber Mendonça Filho.

"É uma atuação comovente e melancólica que evoca uma masculinidade inconsciente, praticamente ausente dos filmes americanos - como a de Kris Kristofferson, Paul Newman ou Jeff Bridges naquela idade", defende a publicação.

O The Hollywood Reporter ainda destaca que Marcelo/Armando, o protagonista vivido pelo ator brasileiro, "diferentemente de muitos protagonistas de thrillers ambientados em regimes ditatoriais, não é um dissidente nem um ativista clandestino, mas um homem comum preso em uma teia que se estende aos confins do Brasil".

Os melhores atores do ano para o The New York Times

Teyana Taylor em Uma Batalha Após a Outra

Jessie Buckley em Hamnet

Jacob Elordi em Frankenstein

Wagner Moura em O Agente Secreto

Lee Byung-hun em No Other Choice

Kristen Dunst em O Bom Bandido

Liam Neeson em Corra que a Polícia Vem Aí!

Rose Byrne em Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

Wunmi Mosaku em Pecadores

Kathleen Chalfant em Toque Familiar

As 25 melhores atuações de 2025, segundo o The Hollywood Reporter

Adam Bessa em Trilha dos Fantasmas

Rose Byrne em Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

Lee Byung-hun em No Other Choice

Timothée Chalamet em Marty Supreme

Kathleen Chalfant em Toque Familiar

Frank Dillane em Urchin - Pelas Ruas de Londres

Jodie Foster em Uma Vida Privada

Amy Madigan em A Hora do Mal

Harry Melling e Alexander Skarsgard em Pillion

Wunmi Mosaku em Pecadores

Wagner Moura em O Agente Secreto

Dylan O'Brien em Twinless

Josh O'Connor em The Mastermind

Keke Palmer e SZA em Um Dia Daqueles

Jesse Plemons e Emma Stone em Bugonia

Renate Reinsve e Stellan Skarsgard em Valor Sentimental

Toni Servillo em La Grazia

Teyana Taylor em Uma Batalha Após a Outra

Hélène Vincent em Quando Chega o Outono

Ben Whishaw e Rebecca Hall em Peter Hujar's Day

Indicado em três categorias no Globo de Ouro, o filme de Kleber Mendonça Filho conquistou visibilidade no circuito internacional desde a estreia no Festival de Cannes, em maio. O longa já acumula prêmios dados por críticos, espectadores e membros da indústria, com grande destaque para Moura.