Quase 24h após vendaval, mais de 1,5 milhão de imóveis na Grande SP seguem sem energia

Mais de 1,5 milhão de casas seguem sem energia elétrica na Grande São Paulo um dia após fortes rajadas de vento atingirem a região (veja mapa das cidades com fornecimento comprometido abaixo). De acordo com a última atualização da Enel Distribuição São Paulo, às 7h13 desta quinta-feira, 11, 1.516.220 continuavam com o fornecimento de energia interrompido.

Desde as 2h, cerca de 246 mil conexões foram restabelecidas. Embu-Guaçu, Juquitiba e Cotia são os municípios com maior número de pessoas afetadas, com pelo menos 40% dessas cidades sem luz.

Na quarta, 10, a Grande São Paulo foi atingida por fortes vendavais que comprometeram o fornecimento de energia. Os ventos, que chegaram a uma velocidade de mais de 98 km/h em algumas partes de São Paulo, são decorrentes da passagem de um ciclone extratropical que se formou no Sul do País e avançou para a região Sudeste.

Em nota, a Enel confirmou que a área de concessão da companhia foi "afetada por um ciclone extratropical e um vendaval histórico". Trechos inteiros da rede foram danificados, "impactando o fornecimento de energia em diversos pontos".

Desde ontem até as 5h de hoje, mais de 500 mil clientes afetados tiveram o fornecimento normalizado, informou a companhia. A Enel informou também que disponibilizou geradores para atender casos mais críticos.

