Deslizamento de terra atinge residência em Campos do Jordão e deixa um morto

Um deslizamento de terra atingiu parte de uma residência e deixou um morto na manhã desta quarta-feira, 10, no Alto da Vila Inglesa, em Campos do Jordão, interior de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o desmoronamento ocorreu por volta das 10h30. No momento do incidente, não chovia na região.

Equipes de busca foram acionadas e iniciaram imediatamente os trabalhos de varredura na área atingida. Após horas de buscas contínuas, os bombeiros localizaram uma vítima soterrada. A confirmação do óbito ocorreu por volta das 18h, quando as equipes conseguiram acessar a parte da estrutura onde o corpo estava.

Ainda não há informações sobre a identidade da pessoa que morreu nem sobre possíveis danos estruturais em outras residências próximas. A Defesa Civil do município também foi acionada para inspeção da área.