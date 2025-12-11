ASSINE JÁ!
Megaoperação contra o CV tem tiroteio e barricadas em chamas no Salgueiro de São Gonçalo

Mais de mil policiais civis e militares atuam na região

Rio - As policiais civis e militares realizam, nesta quinta-feira (11), mais uma etapa da Operação Contenção, desta vez no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Durante a ação, que visa o combate à expansão territorial do Comando Vermelho, houve registro de intenso tiroteio e barricadas em chamas.


No local, os agentes buscam cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Durante o avanço das equipes, houve resistência de criminosos, o que exigiu a remoção de barricadas em chamas e até mesmo de veículos carbonizados que impediam a circulação. 
"Não vamos tolerar ações de facções criminosas que ameaçam a segurança da população. Estamos atuando com força máxima, e de forma integrada, para deixar bem claro que quem exerce o poder é o Estado. Nossas forças de segurança estão mobilizadas para cumprir a lei, prender criminosos e impedir qualquer tentativa de avanço da bandidagem. Seguiremos firmes na luta contra o crime organizado, com operações estratégicas e contínuas”, disse o governador Cláudio Castro.
Participam da operação 880 policiais militares dos batalhões de Operações Policiais Especiais (Bope), Ações com Cães (Bac), Polícia de Choque (BPChoq), e de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom). Além do Grupamento Aeromóvel (GAM) e do Comando de Polícia Rodoviária e dos Grupamentos de Ações Táticas (GAT), dos batalhões do 4º Comando de Policiamento de Área (4º CPA).
As tropas contam com o apoio de 20 blindados, duas aeronaves, 123 viaturas e quatro ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate (GSAR), sendo duas delas blindadas.

Já a Polícia Civil atua com 120 agentes da Coordenadoria de Operações Especiais (Core), Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e demais distritais que compõem o 4º DPA.
Impactos
Devido a ação, a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo informou que as escolas municipais Marinheiro Marcílio Dias, Pastor Haroldo Gomes, Salgado Filho, João Saldanha, Professora Niuma Goulart Brandão e Umei Professora Natalina Muniz de Oliveira não funcionarão nesta quinta-feira (11).
Além disso, sete unidades de saúde da região também permanecem fechadas.
Reduto do crime

Antônio Ilário Ferreira, conhecido como Rabicó, de 57 anos, comanda o tráfico de drogas do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, desde o final dos anos 1990. Apontado como uma das principais e mais antigas lideranças da facção criminosa Comando Vermelho (CV), Rabicó segue foragido da justiça.

O traficante chegou a ser preso em Pernambuco, em 2008, sendo condenado a mais de 27 anos de prisão. Ele cumpria pena em uma unidade prisional de segurança máxima em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu liminar para que ele aguardasse um pedido de recurso em liberdade.

De acordo com a Polícia Civil, o Complexo do Salgueiro é um dos principais redutos do CV no estado do Rio. Investigadores explicam que a geografia local favorece os criminosos. A comunidade conta com uma extensa área, que margeia a BR 101, possui área de mata e é cercada pela Baía de Guanabara.

Além de servir como um dos QGs da facção, a comunidade também é usada como esconderijo de diversos criminosos.
