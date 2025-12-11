Vale do Paraíba e Litoral Norte ainda terão ventos fortes nesta quinta, alerta Defesa Civil

Mais de 1 milhão de casas seguem sem energia elétrica na Grande São Paulo um dia após fortes rajadas de vento atingirem a região, de acordo com o último balanço divulgado pela Enel Distribuição São Paulo. Além da capital paulista, Embu-Guaçu, Juquitiba e Cotia são os municípios com maior número de pessoas afetadas, com pelo menos 40% dessas cidades sem luz.

Os ventos, que chegaram a uma velocidade de mais de 98 km/h em algumas partes de São Paulo, são decorrentes da passagem de um ciclone extratropical que se formou no Sul do País e avançou para a região Sudeste.

No início da manhã desta quinta-feira, 11, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que mais de 200 semáforos apresentavam problemas na cidade. Também há registro de caos em aeroportos e abastecimento de água prejudicado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, somente na quarta-feira, foram abertos ao menos 1.412 chamados para quedas de árvores na capital e na Região Metropolitana de São Paulo.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o tenente Matheus Roncatto, chefe de Operações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado de São Paulo, informou que uma pessoas morreu em decorrência de um deslizamento de terra que atingiu uma casa em Campos do Jordão e outras quatro foram atingidas por galhos e tiveram ferimentos leves, na capital. Segundo ele, o risco já é menor hoje, mas ainda devem ocorrer ventos fortes principalmente no Vale do Paraíba e no Litoral Norte.