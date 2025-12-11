As 10 séries asiáticas mais assistidas no Brasil em 2025, segundo o streaming Viki

Já bem estabelecidas entre o público brasileiro, as produções asiáticas, especialmente sul-coreanas, fazem cada vez mais sucesso. O Viki, plataforma de streaming dedicada à distribuição desse tipo de conteúdo e que conta com mais de 11 milhões de assinantes brasileiros, divulgou a lista dos 10 títulos mais populares no Brasil em 2025.

Segundo a plataforma, são produções que vão de "romances arrebatadores a épicos históricos e thrillers estilosos". Entre eles figuram sete séries sul-coreanas e três chinesas (confira abaixo).

Séries novelescas de países como Coreia do Sul, Tailândia, Filipinas, Japão, Taiwan e China ficaram conhecidas pelo termo dorama, adotado no Brasil de forma generalista para abarcar dramas produzidos no leste e sudeste da Ásia. A definição, porém, é questionada pela comunidade sul-coreana no País, que defende o uso de nomenclaturas próprias (entenda melhor mais abaixo).

10 títulos mais populares do Viki no Brasil em 2025

- Meu Querido Nêmesis (Coreia do Sul)

- Meu Secretário Perfeito (Coreia do Sul)

- Ambição do Amor (China)

- A Primeira Noite com o Duque (Coreia do Sul)

- A Cidade e a Lei (Coreia do Sul)

- Fitness na Academia e no Amor (Coreia do Sul)

- Prisioneiros da beleza (China)

- Motel Califórnia (Coreia do Sul)

- A Lenda da Generala (China)

- Minha Juventude (Coreia do Sul)

Qual é a diferença entre dorama, drama e k-drama?

Originalmente, o termo dorama se refere ao formato adotado por séries de televisão japonesas de qualquer gênero - narrativas mais compactas, focadas em um único núcleo de personagens, e que geralmente são concluídas em uma única temporada.

No ano passado, a Associação Brasileira dos Coreanos divulgou um manifesto condenando a definição da Academia Brasileira de Letras (ABL) para a palavra "dorama" como uma "obra audiovisual de ficção em formato de série, produzida no leste e sudeste da Ásia, de gêneros e temas diversos, em geral com elenco local e no idioma do país de origem."

A associação sul-coreana, representada por professores da USP e da UFF, considerou a definição preconceituosa e generalizadora, argumentando que "dorama", por ser uma palavra de origem japonesa, não deveria ser usada como um termo para séries de outros países asiáticos.

Existem nomenclaturas próprias de cada pais: séries da Coreia do Sul são K-dramas, da China são C-dramas, e de Taiwan são TW-dramas, cada uma com suas características culturais específicas.

Além do Viki, as produções asiáticas também são hit na Netflix e HBO Max, e ainda viraram aposta no Globoplay e outros serviços de streaming locais.