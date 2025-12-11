Angélica revela que deu vibrador à mãe e fala sobre estigmas em relação ao prazer feminino

Angélica falou sobre os estigmas que envolvem o prazer feminino durante uma conversa para um videocast publicado nessa quarta-feira, 10. Ela defendeu que mães também possuem libido, mesmo em um universo centrado no prazer masculino.





"Eu dei um vibrador pra minha mãe, que não sabia o que era, tive que explicar como é que bota pra carregar", disse ao Conversa Vai, Conversa Vem, do O Globo.





Sobre a reação de aversão do público, comentou: "Os homens podem ter prazer e a mulher não pode porque é histérica, né? O que mais me chocou nessa história toda foram as mulheres me criticando. Mãe não transa? Você não tem o seu próprio prazer, porque você vai criticar o prazer do outro?".





"A gente tem que furar esse estigma. Quando vi os comentários das mulheres, me deu mais vontade de falar ainda mais. Vamos acordar para vida? Homens ficarem meio assim, tudo bem, agora, as mulheres...", ponderou.





Por fim, Angélica falou sobre a vontade que possui de quebrar o preconceito no entorno do prazer da mulher: "Vamos nos apropriar do nosso prazer. Se apropria. Não deixa ninguém tirá-lo de você, vir com historinha. Mães também transam. A gente precisa saber detalhes? Não precisa. Mas transam."