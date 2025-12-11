Vendaval de prejuízos em SP: sem energia, moradores tentam salvar comida da geladeira

Na quarta-feira, 10, a Grande São Paulo foi atingida por fortes vendavais que comprometeram o fornecimento de energia. Os ventos, que chegaram a uma velocidade de mais de 98 km/h em algumas partes de São Paulo, são decorrentes da passagem de um ciclone extratropical que se formou no Sul do País e avançou para a região Sudeste.

Mais de 1,5 milhão de casas continuam sem energia elétrica na Grande São Paulo nesta quinta-feira, 11. Em nota, a Enel confirmou que a área de concessão da companhia foi "afetada por um ciclone extratropical e um vendaval histórico". Trechos inteiros da rede foram danificados, "impactando o fornecimento de energia em diversos pontos". Veja, abaixo, relatos de pessoas afetadas.

'É horrível, né?'

A empregada doméstica Fátima Silva Pereira, de 49 anos, trabalha em uma casa em Pinheiros que foi atingida por uma árvore. Parte do teto cedeu. A rede elétrica também foi abaixo. O imóvel está sem energia desde 12h17 de quarta-feira. "É horrível, né? Sem luz, não dá para fazer nada. Até as coisas que estão na geladeira estão estragando."

'Difícil é achar quem tenha refrigerador funcionando'

A família do empresário Henrique Piegaia está há 24 horas sem energia no apartamento, em um condomínio na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. "Sou um dos milhões de paulistanos que foram afetados pelo vendaval de ontem (quarta-feira, 10), mas está demorando para normalizar", disse.

Com a geladeira cheia, ele começava a fazer contatos com parentes e conhecidos para ver quem poderia ceder espaço. "A temperatura interna já subiu e preciso transferir para não perder tudo. Difícil é achar quem tem refrigerador funcionando."

O empresário abriu chamado na Enel para tentar o ressarcimento em caso e prejuízo. "Até o momento, o maior problema é que minha esposa trabalha como confeiteira em casa e faz bolos por encomenda. Tinha muitos pedidos para o fim de semana e ela não está conseguindo trabalhar. Vamos perder clientes", diz.

'Está complicado e não tem previsão'

A dentista Mara Louro está sem luz em sua casa no Brooklin desde as 14h30 de quarta. "Está complicado e não tem previsão: você entra no site da Enel e a previsão está para 18h, depois muda para 19h, 20h... Eles vão aumentando de hora em hora. Está tudo parado." Ela teve de levar a comida do congelador para a casa da sobrinha.

Voos cancelados

O Aeroporto de Congonhas começou operações desta quinta com pelo menos 11 voos cancelados. Na quarta, ao menos 167 voos foram cancelados em Congonhas. À noite, o terminal ainda estava lotado e passageiros reclamavam de falta de informações.

Em Guarulhos, outros 15 previstos para esta quinta foram cancelados. O terminal orienta os passageiros a procurarem as respectivas companhias aéreas.