SP tem mais previsão de vento forte nesta quinta; veja onde

Um dia após fortes rajadas de vento atingirem a Grande São Paulo, ainda devem ocorrer ventos fortes nesta quinta-feira, 11, principalmente no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. A informação foi divulgada pelo tenente Matheus Roncatto, chefe de Operações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado de São Paulo, em entrevista à Rádio Eldorado.

Os ventos, que chegaram a uma velocidade de mais de 98 km/h em algumas partes de São Paulo, são decorrentes da passagem de um ciclone extratropical que se formou no Sul do País e avançou para a região Sudeste.

Ainda segundo o tenente Roncatto, uma pessoa morreu em decorrência de um deslizamento de terra que atingiu uma casa em Campos do Jordão, no interior paulista, e outras quatro foram atingidas por galhos e tiveram ferimentos leves, na capital.

No início da manhã desta quinta-feira, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que mais de 200 semáforos apresentavam problemas na cidade. Também há registro de caos em aeroportos e abastecimento de água prejudicado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, somente na quarta-feira, 11, foram abertos ao menos 1.412 chamados para quedas de árvores na capital e na Região Metropolitana de São Paulo.