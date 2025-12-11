PF mira fraudes em contratos de mais de R$ 22 milhões do Instituto Federal de Educação em PE

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 11, a Operação Cátedra para aprofundar uma investigação sobre suspeitas de fraudes em licitações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE).

Procurado pelo Estadão, o IFPE informou que está à disposição para colaborar com as investigações e para compartilhar todas as informações e documentos que se fizerem necessários.

Os contratos suspeitos envolvem a compra de alimentos e foram assinados entre 2021 e 2025. Neste período, o IFPE repassou mais de R$ 22 milhões ao principal fornecedor.

Os investigadores identificaram repasses de um funcionário da empresa contratada para servidores federais envolvidos na execução dos contratos, o que reforçou as suspeitas.

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) também apontaram irregularidades em documentos e vínculos entre concorrentes.

Os policiais federais fazem buscas em 12 endereços nos municípios de Abreu e Lima, Barreiros, Bezerros, Escada, Paulista, Recife, São Lourenço da Mata e Vitória de Santo Antão.

Os mandados de busca e apreensão foram autorizados pela 13.ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco.

Os crimes investigados são frustração ao caráter competitivo da licitação, fraude ao processo licitatório, corrupção ativa, corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

O nome da operação tem origem no latim cathedra ("cadeira" ou "assento do professor"). "É uma referência à instituição de ensino, local onde os crimes foram praticados", informou a PF.

COM A PALAVRA, O IFPE

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) informa que tomou conhecimento, na manhã desta quinta-feira (11/12), da Operação Cátedra. A investigação, realizada pela Polícia Federal em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), apura possíveis irregularidades envolvendo alguns campi da instituição em licitações de aquisição de alimentos entre 2021 e 2025.

O IFPE ratifica seu compromisso permanente com a transparência, a ética e a correta aplicação dos recursos públicos. Nesse sentido, a Instituição já se colocou à disposição dos órgãos competentes para fornecer todas as informações e documentos que se fizerem necessários para a investigação em curso.