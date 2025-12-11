Mais de 600 livrarias independentes ganham cheque de presente de James Patterson

Mais de 600 livrarias nos Estados Unidos ganharam um presente especial nesse fim de ano: um cheque de US$ 500 (cerca de R$ 2.710) assinado pelo escritor James Patterson.

Autor de O Dia em Que o Presidente Desapareceu, Erupção, entre outros thrillers e suspenses policiais, Patterson criou nos últimos anos a tradição de enviar cheques de US$ 500 para 600 livreiros independentes indicados por colegas ou clientes.

A editora de Patterson, Little, Brown & Company, anunciou o presente ao autor em um comunicado contendo depoimentos de livreiros que receberam o dinheiro.

"Nunca recebi salário. Todo o lucro da livraria é destinado à compra de livros para crianças carentes", disse Melanie Moore, que administra uma livraria em Ohio, no comunicado reproduzido pela AP. "Este presente de James Patterson será meu primeiro salário!".

Mas não foram só os livreiros que se beneficiaram com o presente de James: nos últimos 20 anos, o autor também doou milhões de dólares para escolas, bibliotecas, programas de alfabetização e outras instituições ligadas ao universo literário.

Recentemente, ele também lançou uma iniciativa para ajudar novos autores. O projeto "Go Finish Your Book" (Termine seu Livro) contemplou, em sua primeira edição, 12 autores, dando a eles até US$ 50.000 (cerca de R$ 270.000) para ajudá-los a concluir seus manuscritos. O programa foi organizado em parceria com a PEN America, a Authors Guild e o Iowa Writers' Workshop, entre outras organizações.

O simpático rei dos suspenses policiais

James Patterson, 78, nasceu em Newburgh, Estados Unidos, e é considerado um dos autores mais populares e mais vendidos da história contemporânea.

Conhecido por sua série sobre o psicólogo forense Alex Cross, e ainda Clube do Assassinato, Jane Smith e Maximum Ride, Patterson começou sua carreira como publicitário, chegando a ser CEO e chefe da divisão norte-americana de uma grande agência antes de se dedicar à literatura.

Ao longo de sua carreira, publicou mais de 250 livros e só este ano lançou mais de 20 títulos.

Além disso, Patterson é apresentador de dois podcasts: Unsolved with James Patterson - True Crime Podcast, podcast de histórias reais de crimes não resolvidos. E Hungry Dogs, no qual ele conversa com convidados notáveis de várias áreas, como música, cinema, literatura, política e cultura pop.