Vendaval histórico em SP derruba árvores gigantes na zona sul da cidade; carros são atingidos

A cidade de São Paulo ainda enfrenta transtornos nesta quinta-feira, 11, em razão do vendaval que atingiu a cidade na quarta-feira, 10. De acordo com o Corpo de Bombeiros, somente na quarta, foram abertos ao menos 1.412 chamados para quedas de árvores na capital e na Região Metropolitana de São Paulo.

Imagens mostram uma árvore gigante caída sobre um carro na Avenida Prefeito Fábio Prado, na altura do 17, Chácara Klabin, zona sul de São Paulo. Não houve vítimas.

Também há registro de outra árvore que tombou sobre carro na Rua Cubatão com a Rua Eça de Queiroz, na Vila Mariana, também na zona sul da cidade.

No início da manhã a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que mais de 200 semáforos apresentavam problemas na cidade. Também há registro de falta de luz, caos em aeroportos e abastecimento de água prejudicado.

As fortes rajadas são resultado de um ciclone extratropical formado no Sul do País que vem influenciando o clima na cidade. Os ventos chegaram a uma velocidade de mais de 98 km/h e comprometeram serviços e programações.

O índice, segundo a Climatempo, é histórico. "Pelo que a gente analisou, as rajadas de vento de 96 km por hora no aeroporto de Congonhas e também de 98 km por hora na região da Lapa, são os maiores registros que nós temos desde o início das medições", disse ao Estadão o meteorologista César Soares, da Climatempo.

"São Paulo, pelos registros, desde 1963 não tinha rajadas tão intensas em uma condição de tempo firme desde o início das medições. As medições começaram pelo Instituto Nacional de Meteorologia", complementou o especialista.

Falta de energia

Mais de 1,3 milhão de casas seguem sem energia elétrica na Grande São Paulo. Em nota, a empresa afirmou que a área de distribuição foi afetada por um "vendaval histórico".

Abastecimento de água afetado

O abastecimento de água também segue prejudicado na capital e Grande SP. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), sem eletricidade não é possível bombear água para as casas.

A falta de energia afetou o bombeamento de água em vários bairros como Guarulhos, Mauá e Itapecerica da Serra. Algumas áreas já tiveram a energia restabelecida, mas o abastecimento é retomado de forma lenta porque o sistema precisa ser reenchido gradualmente, segundo a Companhia.

A orientação da Sabesp é para que clientes que façam consumo consciente da água armazenada nos reservatórios domiciliares até a completa recuperação dos sistemas.

Parques reabertos

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), por meio da Diretoria de Parques Urbanos, informou que os 12 parques urbanos da capital e da Grande São Paulo, fechados preventivamente na quarta-feira, foram reabertos à visitação na manhã desta quinta-feira.

Caos permanece nos aeroportos

Os aeroportos de Congonhas e Guarulhos também estão com a operação afetada, e diversos voos seguem sendo cancelados nesta quinta-feira.