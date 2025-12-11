Motiva faz melhor oferta e vence leilão da Fernão Dias

O leilão ocorreu na sede da B3, a bolsa de valores de São Paulo, e contou com a presença do Ministro dos Transportes, Renan Filho.

Com a oferta, a Motiva bateu outros dois concorrentes: a atual concessionária da autopista, a Arteris Fernão Dias, que ofereceu 0% de deságio sobre a tarifa do pedágio, e o Grupo EPR (Consorcio Infraestrutura MG), que fez a oferta de 11,25%. O certame selecionou a empresa que ofereceu o menor valor da tarifa de pedágio, com a garantia do cumprimento dos compromissos do contrato de concessão.

Este leilão de contrato otimizado da BR-381 faz parte da estratégia do Ministério dos Transportes e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para modernizar contratos antigos de concessão rodoviária e é o quarto deste tipo já realizado pelo atual governo.

Segundo o Ministério dos Transportes, o trecho concedido da BR-381 é estratégico, atendendo cerca de 250 mil veículos por dia e aproximadamente 16,6 milhões de habitantes de 33 municípios de São Paulo e de Minas Gerais.

O contrato prevê investimentos de R$ 14,8 bilhões, que serão destinados para a modernização, duplicação e ampliação da rodovia. Entre as obras previstas e que devem ser realizadas pela concessionária estão a implantação de faixas adicionais, instalação de passarelas de pedestres e de Pontos de Parada e Descanso.

Este foi o 13º leilão de rodovias realizados em 2025 pelo governo federal.