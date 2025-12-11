Enel diz que vendaval provocou 'danos severos' e precisará reconstruir rede afetada em SP

A Enel Distribuição São Paulo afirma que o vendaval provocou uma destruição e que precisará reconstruir a rede das áreas afetadas. A concessionária não deu prazo para que a situação seja normalizada. O vendaval da quarta-feira, 10, registrou ventos de 98 km/h. Mais de 1,2 milhão de unidades consumidoras permaneciam com o serviço interrompido na tarde desta quinta-feira, 11. "O evento climático causou danos severos à infraestrutura elétrica", afirma a empresa por meio de nota.

Ainda de acordo com o texto, o fornecimento foi restabelecido para cerca de 1,2 milhão de clientes, dos 2,2 milhões afetados. Entretanto, outros cerca de 300 mil novos casos ingressaram nesta quinta, 11, com solicitação de atendimento, em decorrência da continuidade dos ventos.

Às 18h, a companhia trabalhava para restabelecer o serviço para cerca de 1,3 milhão de clientes (15,6% da base da distribuidora).

Carros da concessionária parados

No início desta quinta, o pátio de veículos da Enel estava lotado, o que levou a Prefeitura de São Paulo a notificar a empresa e também a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) por conta do grande número de veículos da concessionária parados na garagem enquanto moradores estão sem energia elétrica.

Na notificação, a Prefeitura informou ter verificado que, ao longo do dia, "somente uma fração reduzida de veículos de atendimento" circulava nas ruas para resolver os problemas causados aos moradores.

"A companhia dispõe de um número maior de veículos e caminhões para que não ocorram atrasos na troca de turno entre as equipes. Os veículos são preparados e equipados nas bases a cada troca de turno entre as equipes", explicou a Enel em nota.

Em nota, a Aneel informou que a sua área técnica e a da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) estão fiscalizando a Enel "para avaliar o cumprimento do plano de contingência e das providências para recuperação do serviço frente a esse novo evento climático extremo".