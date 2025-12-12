Polícia entra e bandidos queimam entorno do Rabicó

As Polícias civil e Militar realizaram, ontem, mais uma etapa da Operação Contenção, desta vez no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Durante a ação, que visa o combate à expansão territorial do Comando Vermelho, houve registro de intenso tiroteio e barricadas em chamas. Até o fechamento desta edição, não havia informações sobre mortos, feridos, presos e nem apreensões.

No local, os agentes tentavam cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. O principal alvo era Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, de 61 anos, chefe do tráfico de drogas na região.

Durante o avanço das equipes, houve resistência de criminosos, o que exigiu a remoção de barricadas em chamas e até mesmo de veículos carbonizados que impediam a circulação.

"Não vamos tolerar ações de facções criminosas que ameaçam a segurança da população. Nossas forças de segurança estão mobilizadas para cumprir a lei, prender criminosos e impedir qualquer tentativa de avanço da bandidagem. Seguiremos firmes na luta contra o crime organizado, com operações estratégicas e contínuas", disse o governador Cláudio Castro.