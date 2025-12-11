Manifestação bloqueia Rodovia Anhanguera e causa 4 km de congestionamento na altura de Osasco

Uma manifestação popular bloqueia o sentido sul da Rodovia Anhanguera na noite desta quinta-feira, 11.

De acordo com a CCR, concessionária que administra o trecho, o protesto acontece no quilômetro 20 da pista, na altura de Osasco, na Grande São Paulo.

Ainda segundo a CCR, o bloqueio começou por volta das 19h e gera quatro quilômetros de lentidão. O motivo do protesto não foi informado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e informou que os manifestantes atearam fogo em pallets de madeira para interromper o fluxo de veículos.

Uma viatura foi mobilizada e, segundo, a corporação, não há registro de vítimas.