Jovem grávida é agredida pelo companheiro durante sessão de cinema em MG

Uma jovem grávida de 19 anos foi agredida pelo companheiro, de 28 anos, durante uma sessão de cinema em Ubá, no interior de Minas Gerais, no domingo, 7. O caso foi registrado por câmeras de segurança do local.

As imagens mostram o homem dando socos, diversos puxões de cabelo e até mordendo a vítima. Depois das agressões, ele se levanta e também faz a jovem se levantar da cadeira da sala de cinema. A jovem sofreu ferimentos leves.

A Polícia Militar (PM) atendeu à ocorrência no cinema. A mulher relatou aos policiais que as agressões começaram depois que o celular dela tocou em uma ligação de um número desconhecido. O homem também teria feito ameaças de morte.

O suspeito fugiu após a chegada da polícia e está sendo procurado. De acordo com a Polícia Civil, o caso está em investigação pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Ubá.

Segundo a polícia, a delegada responsável pela investigação, Fabrícia Noronha, realizou oitivas sobre o caso e também requereu exame pericial e medida protetiva para a jovem. O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.