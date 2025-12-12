Universo gamer é tema de exposição no Itaú Cultural

O Itaú Cultural abre no final de semana a sua última grande exposição do ano, Game+: Arte, Cultura e Comunidade, que explora o universo dos games e sua relação com a arte e a cultura. Serão três pisos do espaço expositivo ocupados por 51 jogos, 25 consoles e outros itens que, segundo a organização, "cobrem épocas, gêneros e nacionalidades diversas".

A mostra é dividida em três eixos: Sociedade e Economia Criativa, Educação e Arte e Inovação, e também terá instalações artísticas em conversa com o tema. Entre os games brasileiros, destaque para Amazônia (1985), Huni Kuin: Yube Baitana (2018), apoiado pelo programa Rumos, Dandara (2018), Unsighted (2021) e Wish Us Luck (2022). A mostra tem curadoria da equipe do Itaú Cultural e consultoria do pesquisador Sérgio Nesteriuk.

INSTALAÇÃO

Junto com Game+, o Itaú Cultural inaugura duas instalações. Introdução à História da Arte Brasileira 1960-90 aborda o trabalho de Bruno Faria nas capas de discos de vinil icônicos da música brasileira, de artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Secos e Molhados, Elza Soares e Chico Buarque. Estarão expostos trabalhos criados por Hélio Oiticica, Guto Lacaz e Regina Vater, entre outros, conectando música e artes visuais em uma busca por ampliar o olhar do público sobre a produção artística brasileira da época.

Já Lume Teatro - Tecnologias do Corpo e Arquivos da Presença celebra 40 anos do grupo de teatro, mostrando a memória corporal a partir de recursos digitais e analógicos.

Game+: Arte, Cultura e Comunidade

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149. 3ª a sábado, 11h/20h; domingo e feriados, 11h/19h. Gratuito. Até 8/3

Instalações

3ª a sábado, 11h/20h; domingo e feriados, 11h/19h. Gratuito. Até 15/2

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.