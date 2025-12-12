Hot Ones, Subway Takes, Chicken Shop Date: os programas que reinventaram o jeito de entrevistar

Com diversos podcasts longos e entrevistas tradicionais já consolidados em diversas plataformas, uma nova geração de programas - comestíveis, descontraídos e rápidos - vem conquistando a internet.

Séries como Hot Ones, Chicken Shop Date, Subway Takes e Track Star transformaram restaurantes de frango, o metrô e praças ao ar livre em estúdios improvisados onde celebridades e anônimos se expõem de forma autêntica, nervosa e, por vezes, hilária - gerando milhões de visualizações e redefinindo o conceito de entrevista.

Longe do glamour dos talk shows televisivos tradicionais, esses formatos apostam em caos controlado, vulnerabilidade e humor para captar atenção imediata - e visibilidade global.

Em comum, esses programas contam ainda com bons apresentadores e no combo que ajuda na "viralização": memes, trechos curtos, reações exageradas e momentos imprevisíveis.

Além disso, os programas se tornaram uma nova maneira de as celebridades conseguirem boa repercussão na mídia e divulgarem seus projetos mais recentes.

O Estadão reuniu os programas que mais cresceram e popularizaram em 2025 atraindo milhões de espectadores nas redes sociais. Veja abaixo:

Hot Ones

Criado em 2015 e apresentado por Sean Evans - constantemente elogiado pelos entrevistados - o Hot Ones é o principal programa do canal First we Feast, que conta com mais de 15 milhões de inscritos e um alcance total de 1,5 bilhão de espectadores no YouTube.

O conceito é simples: entrevistar famosos enquanto eles comem asas de frango extremamente apimentadas. A popularidade do programa levou à participação de celebridades de renome, como Kevin Hart, Charlize Theron, Gordon Ramsay e Jennifer Lawrence - que rendeu cenas hilárias.

Chicken Shop Date

Criado e apresentado pela comediante e escritora Amelia Dimoldenberg, o Chicken Shop Date realiza entrevistas disfarçadas de "dates" em lanchonetes especializadas em frango. O programa foi eleito por veículos especializados como um dos exemplos de "entrevistas reinventadas" para a era das redes sociais.

O canal de Amelia no YouTube tem mais de 3,3 milhões de inscritos. Já participaram do programa nomes como os atores Andrew Garfield, Jonathan Bailey e Paul Mescal, e as cantoras Sabrina Carpenter, Billie Eilish e Addison Rae.

Recentemente, Amelia e a Fórmula 1 lançaram a série original de quatro episódios chamada Passenger Princess, com Amelia aprendendo a dirigir com a ajuda de pilotos da categoria, provando a versatilidade do formato.

Track Star

Apresentado pelo cineasta Jack Coyne, o Track Star se tornou um fenômeno no TikTok e Instagram. Com pouco mais de dois anos no ar, o conceito é simples: o convidado ouve um trecho de música e deve adivinhar o artista. Para além de "pessoas aleatórias", o show passou a trazer celebridades da música - por exemplo: Ed Sheeran, Djo, Olivia Rodrigo, Charli XCX, Camila Cabello, entre outros nomes.

O programa se destacou por combinar o formato simples, música, o "glamour" de celebridades e a espontaneidade das pessoas comuns na rua.

Subway Takes

No "talk show de metrô", o comediante e apresentador Kareem Rahma entrevista passageiros ou celebridades dentro do metrô de Nova York, usando um mic preso a um MetroCard com a pergunta-chave: "So, what's your take?" ("Qual a sua opinião?").

O formato mistura informalidade, humor e proximidade com a realidade e as opiniões diretas, espontâneas ou inusitadas dos entrevistados recebem respostas imediatas de Rahma, que já conseguiu atrair convidados grandes nomes: atores, músicos, artistas - o que amplia o alcance e o diferencial, distanciando o programa de um mero "vídeo de rua".

Carrer Ladder

Neste programa, o youtuber Max Klymenko convida uma pessoa - comum ou conhecida - a subir numa escada ("ladder") e tenta adivinhar qual é o trabalho ou profissão dela em até 2 minutos, com base em pistas e perguntas rápidas.

O quadro usa a rua como cenário e não tem um roteiro rígido. O canal de Max conta com mais de 3,8 milhões de inscritos e se destaca por misturar mistura entretenimento + curiosidade + humanidade.