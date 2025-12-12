'A Fazenda 17': Toninho Tornado é eliminado

Toninho Tornado foi o eliminado da vez em A Fazenda 17. Sua saída nessa quinta-feira, 11, marca a reta final desta edição, que terá Roça especial e o retorno dos participantes para a festa.

Nesta sexta-feira, 12, também rola a "Despedida do chapéu de Fazendeiro", que marca o fim das dinâmicas de liderança. A semana segue com um Jantar de Gala, a definição da última prova e termina com a final do programa, na próxima quinta-feira, 18.

A saída de Toninho, que disputou a Roça com Mesquita e Duda Wendling, recebeu um discurso da apresentadora do programa Adriane Galisteu: "Para viver A Fazenda por completo, é preciso se permitir viver a experiência, se entregar de corpo e alma à tudo que o confinamento pede [...] Toninho, no reality sempre existe o perigo de virar um personagem de si mesmo, mas aqui a gente conheceu o Antônio."

Na enquete do Estadão, a peoa Duda foi a mais votada para sair, com 53% dos votos. Toninho era a segunda opção, com 38%. Confira a nossa parcial aqui.

Como vai ser a reta final de 'A Fazenda 17'

A preparação para a final começa com uma prova em duplas, em que apenas uma delas ganha vantagens: os dois peões da dupla escapam da Roça especial, que é formada logo em seguida. Com isso, cinco jogadores estarão na berlinda e o menos votado será eliminado.

Em um segundo momento, os quatro peões que voltarem dessa eliminação se juntarão aos ganhadores da prova para outra Roça, quando sairão dois participantes.É então que ocorre a final do programa, com a festa que trará todos os participantes da edição de volta em comemoração.

Adriane Galisteu resumiu os eventos da semana final durante a edição dessa quinta-feira, 11.

Calendário de como será a semana final em 'A Fazenda'

. Sexta-feira, 12 - Aposentadoria

. Sábado, 13 - Jantar de Gala e definição das duplas da Prova Final

. Domingo, 14 - Penúltima Roça da temporada

. Segunda-feira, 15 - Eliminação especial e última Roça

. Terça-feira, 16 - Última dinâmica e definição dos finalistas

. Quarta-feira, 17 - Festa final com todo o elenco

. Quinta-feira, 18 - Grande final ao vivo