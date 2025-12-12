Explosão de galeria subterrânea da Enel deixa uma pessoa ferida no centro de SP

Uma pessoa ficou ferida após uma explosão registrada na tarde de quinta-feira, 11, em uma galeria subterrânea da Enel Distribuição São Paulo na Rua Senador Queiroz, no centro de São Paulo. A companhia informa que está apurando as circunstâncias do acidente. "A companhia lamenta o ocorrido e esclarece que vai oferecer assistência ao homem que ficou levemente ferido após a explosão no local", disse a concessionária.

Dois dias após vendaval, casas seguem sem energia elétrica na Grande SP

Quase 800 mil residências seguem sem energia elétrica na Grande São Paulodois dias após um vendaval de 98 km/h cancelar voos, afetar o transporte público e derrubar árvores. Às 7 horas desta sexta-feira, 12, ao menos 780.143 casas de 24 municípios continuavam com o fornecimento de energia interrompido.

Homem morre ao tentar remover galho de árvore

Na quinta-feira, um homem de 52 anos morreu ao tentar ajudar na remoção de um galho de uma árvore na rua Piauí, em Higienópolis, na região central de São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ele era funcionário de um condomínio nas proximidades, mas não estava em seu horário regular de trabalho no momento do acidente. Ainda assim, ele decidiu ajudar na remoção de um galho de grande porte que atrapalhava a passagem de pedestres e veículos, e pegou uma escada de madeira e uma serra elétrica.

A pasta afirmou que testemunhas relataram que a vítima havia subido poucos degraus da escada quando o galho foi cortado. Logo em seguida, a ferramenta caiu da mão do homem, que despencou e bateu a cabeça no chão.