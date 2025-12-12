Homem morre ao tentar remover galho de árvore que bloqueava calçada em Higienópolis

Um homem de 52 anos morreu nesta quinta-feira, 11, ao tentar ajudar na remoção de um galho de uma árvore na rua Piauí, em Higienópolis, na região central de São Paulo. O Estadão questionou a Enel e a Prefeitura de São Paulo se houve algum chamado para poda de árvore ou registro de falha na rede elétrica no local, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o homem era funcionário de um condomínio nas proximidades, mas não estava em seu horário regular de trabalho no momento do acidente. Ainda assim, ele decidiu ajudar na remoção de um galho de grande porte que atrapalhava a passagem de pedestres e veículos, e pegou uma escada de madeira e uma serra elétrica.

A pasta afirmou que testemunhas relataram que a vítima havia subido poucos degraus da escada quando o galho foi cortado. Logo em seguida, a ferramenta caiu da mão do homem, que despencou e bateu a cabeça no chão. De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para o local às 15h04, mas, ao chegar no endereço, já encontrou o homem sem vida. A morte foi confirmada por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico. O caso foi registrado como morte suspeita no 78º Distrito Policial, nos Jardins.

São Paulo ainda enfrenta transtornos nesta sexta-feira, 12, em razão do vendaval que atingiu a cidade na quarta-feira, 10. De acordo com o Corpo de Bombeiros, somente na quarta-feira foram abertos ao menos 1.412 chamados para quedas de árvores na capital paulista e na Região Metropolitana.

Quase 800 mil residências de 24 municípios também seguem sem energia elétrica. A Enel afirmou que o vendaval provocou grande destruição e que será necessário reconstruir a rede das áreas afetadas. A concessionária não deu prazo para que a situação seja normalizada.

As fortes rajadas são resultado de um ciclone extratropical formado no Sul do País que vem influenciando o clima na cidade. Os ventos chegaram a mais de 98 km/h e comprometeram serviços e programações.