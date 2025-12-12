Bárbara Evans se emociona ao relatar pânico em voo durante ventania em São Paulo

Bárbara Evans contou, na noite da quinta-feira, 11, que viveu um dos maiores sustos de sua vida durante um voo que seguia do Rio de Janeiro para São Paulo. Nos Stories do Instagram, a influenciadora se emocionou ao descrever a sensação de que poderia morrer.

Segundo ela, a aeronave passou por uma grande turbulência em meio a rajadas intensas de vento provocadas pelos efeitos do ciclone extratropical que passou pelas regiões Sul e Sudeste do País e que atingiram São Paulo. As condições tornaram a tentativa de pouso no aeroporto de Congonhas extremamente perigosa. O susto aconteceu na quarta-feira, 10.

"Achei que a gente fosse morrer", disse ela, emocionada. "Só hoje está caindo a ficha."

Bárbara relatou que o piloto tentou aterrissar mais de quatro vezes, sem sucesso. A tripulação, então, decidiu seguir para Campinas, onde o avião conseguiu pousar no aeroporto de Viracopos.

A influenciadora contou que os passageiros chegaram a ser orientados a embarcar novamente para uma nova tentativa de pouso em Congonhas, mas ela optou por seguir de carro até São Paulo.

Em casa, Bárbara afirmou estar agradecida pelo bom desfecho. Ela disse que o episódio fez com que repensasse a vida e reforçou o desejo de valorizar mais o tempo ao lado da família. "Podia ser o encerramento ontem, e não foi. Sou muito grata. Hoje vou valorizar cada segundo da minha vida, cada segundo com meus filhos", desabafou.