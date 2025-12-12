Iron Maiden: turnê de celebração de 50 anos virá ao Brasil

A Run For Your Lives Tour, turnê de celebração dos 50 anos do Iron Maiden, passará pelo Brasil e outros países da América Latina. A banda inglesa desembarca em São Paulo para show em 25 de outubro, no Allianz Parque, em apresentação que contará também com a banda Alter Bridge.

Antes de descer em território brasileiro, o Iron Maiden passará ainda por México, Argentina, El Salvador, Colômbia, Equador e mais. As datas foram confirmadas através do Instagram oficial da banda.

A pré-venda de ingressos para o show da Run For Your Lives Tour terá início às 10h (Horário de Brasília) da terça-feira, 16, para clientes Santander Private e Select, com os demais clientes no banco podendo comprar ingressos no dia seguinte, no mesmo horário. A venda geral terá início às 10h do dia 18, por meio da Livepass.

A formação atual do Iron Maiden conta com Bruce Dickinson (vocal), Steve Harris (baixo), Simon Dawson (bateria) e os guitarristas Dave Murray, Adrian Smith e Janick Gers. Dickinson passou pelo Brasil em 2025, se apresentando com seu projeto solo na edição deste ano do The Town.

Serviço: Iron Maiden - Run For Your Lives Tour

Data: 25 de outubro de 2026

Local: Allianz Parque, Rua Palestra Itália, 200 - Água Branca - São Paulo - SP

Horário dos shows: Alter Bridge: 19h10; Iron Maiden: 20h50

Venda de ingressos: Livepass e bilheteria física do Allianz Parque - pré-venda para clientes Santander Private e Select em 16 de dezembro de 2025; pré-venda para clientes Santander em 17 de dezembro; venda geral em 18 de dezembro. Limitação de 6 ingressos por CPF, limitado a 2 ingressos meia-entrada.

Valor: de R$ 212,5 (meia-entrada, Cadeira Superior) a R$ 1,2 mil (inteira, Pista Premium)