Sargento da PM morre em perseguição policial em Belford Roxo

Rio – O 3º sargento da Polícia Militar Joelson da Silva Dalbem morreu durante uma perseguição na Avenida Carvalhães, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na noite desta quinta-feira (11).



De acordo com a PM, o agente realizava motopatrulhamento quando tentou cercar um suspeito que fugia em uma motocicleta azul modelo Twister, roubada. Durante a ação, o policial acabou colidindo com um caminhão-pipa próximo ao posto de combustíveis Forza.



Dalbem integrava a corporação desde 2011 e era lotado no 39º BPM (Belford Roxo). Ele deixa esposa.



Nas redes sociais, o secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, lamentou a morte e ressaltou que o sargento dedicou a carreira ao serviço público e à proteção de inocentes. Menezes lembrou ainda que havia parabenizado recentemente o militar por salvar a vida de um bebê engasgado.



“Esse gesto resume quem ele era: um policial vocacionado, técnico, humano e incansável. Perdemos o sargento Dalbem durante mais uma ação de coragem, fiel ao compromisso de defender a população do Rio de Janeiro. Ele parte como herói, deixando um legado que jamais será esquecido. À família, amigos e irmãos de farda, toda minha solidariedade”, afirmou o comandante.



O velório está marcado para as 22h desta sexta-feira (12), na sede do 39º BPM. No sábado, às 7h, haverá cortejo até o Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, onde o sepultamento ocorrerá às 10h. Em homenagem ao policial, a Prefeitura de Belford Roxo decretou luto oficial de três dias.